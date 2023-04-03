المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابى من 7 متهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار بقليوب

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2022 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2974 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عثمان ع ع"، 55 سنة، فران، و"يوسف ش ع"، 30 سنة، عامل، و"مصطفى ح إ"، 30 سنة، عامل، و"مصطفى م خ"، 28 سنة، عامل، و"رجب س ي"، 41 سنة، عامل، و"عادل ف ح"، مخلي سبيله، 60 سنة، بالمعاش، أجروا أعمال حفر بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك بقصد الحصول على الآثار، وكان ذلك باستخدام أدوات على النحو المبين بالأوراق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بقيام بعض الاشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بقليوب البلد - قسم قليوب، وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل محل البلاغ عبارة عن قطعة أرض فضاء محاطة بالمنازل من جميع الاتجاهات، وله باب خشبي، وتبين وجود حفرة مساحتها 2 * 2 متر وعمقها حوالي 15 متر، وتم ضبط أدوات الحفر وهي "موتور غاطس، وبكارة، وخرطوم"، والمستخدمة في التنقيب عن الآثار.

تم التحفظ علي الأدوات، وتم ضبط المتهمين، والذين أدلوا باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، فأمرت النيابة بحبسهم علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.