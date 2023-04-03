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القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:02 م
القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، من إلقاء القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز، عقب تعديهم عليه بسبب مشكلات الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمقتل سائق لودر فى مشاجرة داخل قرية ميت الموز دائرة المركز وعلى الفور تحركت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد المغربى رئيس مباحث المركز للتحقيق فى الواقعة.

وتم القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق اللودر، جارهم وتربطهم معه صلة قرابة، بسبب خلافات الجيرة وركن اللودر أمام المنزل، حيث بدأت بالتراشق بالكلام وتطورت لمشاجرة بالأيدى والتعدى على المجنى عليه بالشوم، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز شبين الكوم

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مصرع سائق لودر



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