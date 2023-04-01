سقوط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات بربع مليون جنيه فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (عدد 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الباجور، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة للترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (240 ألف جنيه تقريباً).