وفد الأقباط الكاثوليك يزور أسوان ويلتقى بالمحافظ.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، الأنبا عمانوئيل مطران أبراشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان، يرافقه الأنبا أنطونيوس.

وقدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة، التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد المتتالية الأخيرة بدءاً من عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

ومن جانبه حرص الأنبا عمانوئيل على إهداء نسخة من كتاب " وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك "، لافتاً إلى حرص الكنيسة الكاثوليكية وإستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة.

وأوضح مطران إبراشية طيبة، أن نسيج الأمة الواحدة يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .