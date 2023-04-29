محافظ أسوان: افتتاح وتشغيل 27 مصنعاً وتوفير آلاف فرص العمل للشباب

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية شهدت انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية من بينها افتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً، وأيضاً إفتتاح وتشغيل 27 مصنعاً من إجمالى 34 مصنع جارى افتتاحهم على مراحل بحجم استثمارات 150 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، وأيضاً مجمع مصنع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية، بالإضافة إلى مصنع آخر للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه، وبمساحة 29 فدان، وهو الذى توازى مع فتح مصنع لإنتاج الكحول فى ذروة جائحة كورونا بعد إنهاء التعقيدات الروتينية المتعلقة به، وكذا طرح 308 وحدة حرفية وصناعية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة.

وأوضح "عطية"، أنه تم تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالى 33 وحده لعدد 25 مستثمر من إجمالى 31 مستثمر لعدد 40 وحده تم تسليمهم العقود من محافظ أسوان، وتضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الاهتمام بملف الاستثمار يقع ضمن أولويات العمل فى الفترة الحالية ولهذا ووجه بتشكيل لجنة للاستثمار من أجل وضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربط أسوان بموانئ البحر الأحمر، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة.

وتابع: "لذا نعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال و تذليل أى معوقات لجذب المشروعات الاستثمارية لطرح هذه الخريطة المتكاملة على المستثمرين فى المستقبل، وهو الذى يتوازى مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالاستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته."