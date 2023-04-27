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الصحة تعلن بالأسماء والعناوين مكاتب التطعيمات الدولية لتلقى تطعيمات الحج والعمرة

الخميس، 27 أبريل 2023 12:58 م
الصحة تعلن بالأسماء والعناوين مكاتب التطعيمات الدولية لتلقى تطعيمات الحج والعمرة الصحة تعلن بالأسماء والعناوين مكاتب التطعيمات الدولية لتلقى تطعيمات الحج والعمرة
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية.
 
كشفت وزارة الصحة والسكان عن إعدادها حزمة مهمة من التعليمات الصحية الخاصة بالحجاج وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية. 
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.
 
ومن جانبة أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكداً ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.  
 
وأشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية  إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.
 
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الصحة

مكاتب التطعيمات الدولية

مكاتب التطعيمات

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ضوابط الحج



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