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مليار و600 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة

السبت، 29 أبريل 2023 04:00 ص
مليار و600 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة، أنه من المستهدف عمل توسعات وإحلال وتجديد وتركيب عدادات ذكية جديدة لتطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن خلال العام المالى الحالى بتكلفة حوالى مليار 600 مليون جنيه.
 
وأوضح فودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المستهدف تركيب 33 ألفا و380 عدادا ذكيا بتكلفة 113 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، بهدف تقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء وتطوير منظومة خدمة العملاء بالشركة.
 
وأضاف فودة أن جميع الإدارات التابعة للشركة تسخر كل جهودها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والعمل على انخفاض نسبة الفقد بالشركة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي والفقد الفنى، لاسترداد حق الدولة وأيضا الحفاظ على الشبكة الكهربائية.
 
وقال فودة إن شركة جنوب القاهرة أطلقت تجربة التحصيل الممكين أكتوبر الماضي، وتم إلغاء طباعة فواتير الاستهلاك تدريجياً ببعض القطاعات، مؤكدا أن هذه التجربة تعتبر تنفيذا لخطة الوزارة لوقف طباعة فواتير الاستهلاك وتوفير المبالغ المالية الضخمة التى تتحملها شركات توزيع الكهرباء فى طبعة الفواتير.
 
وأضاف فودة أنه حريص على تطوير منظومة العمل بالشركة لتقديم خدمات مميزة للمواطن والتى تساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة، لافتا إلى أن التحول الرقمى يلعب دورا مهما فى القضاء على كل أشكال الفساد ويحافظ على حق الدولة والمواطنين معا.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

مدحت فودة

اليوم السابع بلس



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