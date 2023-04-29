محافظ بنى سويف يكرم شابا جامعيا لمساعدته عمال النظافة فى جمع القمامة

بنى سويف- هانى فتحى

حرص الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، على لقاء وتكريم أحد الشباب الطالب الجامعى حسام أحمد صالح عبد الحليم، الذى تبنى بشكل عملي "متطوعا"، مبادرة لمساعدة عمال النظافة من خلال تجميع القمامة المتناثرة بسبب قيام البعض فى إلقائها بالشارع وعدم وضعها فى الصناديق والحاويات المخصصة لها بمنطقة كورنيش النيل، حيث إن الشاب رصده المواطنون بكاميراتهم وقاموا بنشر ذلك عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وخلال لقاء الشاب بالمحافظ اليوم، قال إنه قام بهذا العمل بدافع الإحساس بتعب عمال النظافة خلال إجازة العيد، وتراكم وتناثر القمامة ومعلبات في أماكن متفرقة بسبب عدم الالتزام بوضع القمامة في الحاويات، وأنه قصد بشكل عملى توعية المارين بالشارع والمترددين على الكورنيش بأهمية وضع القمامة فى الأماكن المخصصة لها، وأن هناك أخرون يتحملون أعباء القاء القمامة بالشارع وهم عمال النظافة الذى يعملون فى أيام العطلات وإجازات الأعياد.

ومن جانبه قال المحافظ أنه يحرص على تشجيع مثل هذه النماذج الإيجابية التى تساعد على تنمية روح المشاركة والمبادرة والتوعية بالسلوكيات الصحيحة والحث على النظام بشكل عملى، وأنه لا يكتفى بالاقتراح فحسب وإنما يكون هو فى طليعة المشاركين، مرحبا بكل فكرة ومبادرة جادة تدفع بجهود الدولة نحو التنمية والتقدم.

وتساءل محافظ بنى سويف: لماذا لا نشجع اللفتة الجميلة أو المبادرة الجادة في خدمة المجتمع.. ولماذا لا نسعى للإعلان عنها والتوعية بها ، على الرغم من أنه قد تلقى بعض الأفعال غير الجيدة الترويج لها بشكل كبير، مؤكدا على أنه من قام بنشر أو الترويج لمثل هذه المبادرات الشبابية المميزة، فهو إيجابى يحرص على خدمة بلده ومجتمعه.