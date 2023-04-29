سقوط أجزاء من عقار غرب الإسكندرية وإخلاء 8 أسر دون المنقولات

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بلاغا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط أجزاء من واجهة عقار بدون إصابات وأجزاء معلقة، فى 19 شارع الأمراء من باب سدرة كرموز بنطاق حى غرب.

وبناء على تعليمات الدكتورة ماجده جلالة مدير المديرية، تم تواصل مريم رفعت مسئول الإغاثة بالمديرية مع أمل مدير إدارة غرب الاجتماعية، وتم توجه أمينه رأفت إلى موقع العقار للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من دور أرضى محلات، وهى عبارة عن 2 محل وقهوة.

والعقار مكون من دورين علوى وجزء من الدور الثالث وكل دور ثلاثة شقق والعقار بمساحة والعقار كله 10 شقق والمتواجدين بالعقار 8 أسر وشقتين خالين من السكان.

وتم عمل محضر بقسم كرموز برقم 1322 إدارى كرموز بإخلاء السكان دون المنقولات ووضع حواجز حديدية لتأمين المارة، وتم انتقال السكان للإقامة لدى ذويهم والعرض على اللجنة الهندسية بحى غرب.