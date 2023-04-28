تسليم نزيل بلا مأوى بالمنوفية بعد غياب 7 سنوات عن منزله

المنوفية - محمود شاكر

أفاد إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه تم تسليم أحد نزلاء بمؤسسة الرعاية الاجتماعية لكبار بلا مأوى بمنوف، لأهله بعد غياب 7 سنوات والمقيمين بإحدي القري التابعة لمحافظة دمياط، وذلك وسط أجواء من الفرحة.

وأوضح فوزى، أنه قد تم دخول النزيل الي المؤسسه بتكليف من وكيل الوزارة الي إدارة الدفاع الاجتماعي، وتم إيداعه بالمؤسسه وتم الكشف عليه وأتضح أنه أخرس مجهول الهوية، ولم يتمكن من السير على قدميه أنذاك نتيجة تعرضة لحادث بمحافظة الشرقية علي إثرها تم تركيب شرائح ومسامير له، وتم احالة الحالة مباشرة من المستشفي بالشرقية الي المنوفية، بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي بالمنوفية والشرقية، نظرا لعدم توافر أماكن بمؤسسات الرعاية بالشرقية آنذاك.

وتابع فوزى، أنه ومن ذلك الحين تم عرض صورته على صفحة أطفال مفقودين بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم التعرف على أهله و الاتصال بالمؤسسة، وتم تسليمه أمس لوالدته وأخواته بعد التأكد من الأوراق الثبوتية الخاصة به وتعرف الحالة علي أهله .