سحب عربات القطارات التاريخية من الخدمة فى بريطانيا.. اعرف السبب.. "فيديو"

كتبت شيماء عبد المنعم

خرجت عربات القطارات المستخدمة منذ ما يقرب من قرن من الخدمة فى المملكة المتحدة، مؤخرًا، والسبب وراء اتخاذ هذا القرار يعود إلى أن الصغار لا يمكنهم معرفة كيفية فتح أو إغلاق الأبواب، حيث أثارت حافلات الثلاثينيات المستخدمة فى سكة حديد Severn Valley حوادث بسبب عدم وجود أزرار لفتحها أو قفلها، حيث تم العثور على الأبواب مفتوحة أثناء تحرك القطار.

عربات قطار تاريخية

بدلاً من ذلك، كان على الركاب أن يتكئوا من النوافذ ويديروا مقابض الأبواب أو ينتظروا موظفى المنصة من أجل الخروج، والآن، تم تخزين حوالى 20 عربة منذ بداية العام الجارى.



عربة قطار

من جانبه، قال ريتشارد موريس، مدير الصحة والسلامة فى سكة حديد سيفيرن فالى: "كانت هناك بعض الأحداث حيث تم العثور على أبواب عربات Great Western مفتوحة عند الوصول إلى المحطات أو القسم الأوسط (أثناء تحرك القطار)".

وأضاف "قلة الوعى لدى الفئة العمرية الأصغر من الزائرين والضغط المتزايد باستمرار من منظم السكك الحديدية يعنى أن السكك الحديدية يجب أن تكون استباقية، وقد يضطر قطار Great Western إلى وضع موظفين إضافيين على متنه فى المستقبل وتحسين عملية الفحص قبل مغادرة القطارات".

ويشير التقرير إلى أنه على المدى الطويل، يمكن تعديل أقفال القطارات بحيث تغلق بشكل محكم أكثر، لكن السكة الحديد قالت: "تكلفة إجراء التعديلات يمكن أن تكون كبيرة، حيث يتأثر أكثر من 140 بابًا".



محطة قطار تاريخية

وأضاف المكتب الإعلامى للسكك الحديدية: "تستكشف السكة الحديد عددًا من الخيارات بينها وضع موظفين إضافيين على متن القطارات وتحسين إجراءات فحص العربات قبل المغادرة".

فيما يُعتقد أن سحب العربات من الخدمة حدث فى أعقاب حادث خطير شمل قطارات تراثية فى محطة لوبورو المركزية على سكة حديد غريت سنترال فى يناير، وفى الحادث، سقط الراكب من عربة توقفت على منحدر المنصة مما أدى إلى سقوطه من ارتفاع حوالى خمسة أقدام وأصيب الراكب بجروح خطيرة.