رفع 322 حالة إشغال بشوارع التحرير وسليمان جوهر والسودان بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات والأكشاك والمحال التجارية المخالفة بإشغال الطريق العام وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع 322 حالة إشغال وتحرير 15 محضر إشغال وكذا عدد 2 مخالفة إلقاء مخلفات في الطريق العام، وذلك في شوارع المساحة والتحرير وسليمان جوهر والسودان.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة ، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.