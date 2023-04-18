حى الدقى يكثف حملات النظافة ورفع الإشغالات استعدادا لعيد الفطر المبارك

كتبت - مرام محمد

رفع حي الدقي بمحافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق بقيادة المقدم هيثم خلف رئيس مكتب الدقي، حملة صباحية مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين على الطريق العام، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات بميدان عمان وشارعي التحرير ومصدق، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي، إلى جانب مراجعة تراخيص الأكشاك والمحال التجارية.

وشهدت الحملة توعية أصحاب المحال العامة بأهمية التوجه السريع لإدارة ترخيص المحلات للتقديم وفقا لقانون 154 ولائحته التنفيذية والمحددة لاشتراطات التراخيص وفقا لنوع النشاط وإمكانية توفيق أوضاعهم.

واستعدادا لعيد الفطر المبارك، رفع الحي كفاءة الشوارع بأعمال التجريد والنظافة والصيانة، وذلك تحت الإشراف الميداني لرئيس الحي ومن خلال التنسيق مع هيئة النظافة وإدارة صيانة الطرق بالحي؛ للحفاظ على الواجهة الحضارية لشوارع الدقي.