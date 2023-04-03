اليوم السابع
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حى الدقى يبدأ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح والهيئات بنسبة 75%.. صور

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:43 ص
حى الدقى يبدأ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح والهيئات بنسبة 75%.. صور ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح والهيئات بحى الدقى
كتبت - مرام محمد

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء بترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
وفي هذا الإطار، بدأ حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، تخفيض استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية والهيئات العامة ومراكز الشباب بنسبة 75% مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارئ، طبقا للقرار الوارد.
 
ونبه الحي على جميع المنشآت والمصالح الحكومية بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية حفاظا على الطاقة، وجاء في مقدمة المنفذين للقرار مبنى رئاسة الحي، ومركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، والإدارة المركزية لشئون المساحة، ومديرية المساحة، والهيئة العامة المصرية للمساحة، وسنترال الدقي، ومعهد بحوث البساتين، والهيئة العامة لمشروعات التعمير، والجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي، ومبنى المتحف الزراعى، ومعهد بحوث وقاية النباتات، والمعهد المركزي الدولي للزراعة.
 
الجمعيه التعاونية للإصلاح الزراعي
الجمعيه التعاونية للإصلاح الزراعي

المعهد المركزي الدولي للزراعة
المعهد المركزي الدولي للزراعة

المنشآت الحكومية بحي الدقي تبدأ خفض استهلاك الكهرباء
المنشآت الحكومية بحي الدقي تبدأ خفض استهلاك الكهرباء

الهيئه العامه لمشروعات التعمير
الهيئه العامه لمشروعات التعمير

تطبيق المنشآت الحكومية بالجيزة لقرار خفض استهلاك الكهرباء
تطبيق المنشآت الحكومية بالجيزة لقرار خفض استهلاك الكهرباء

مبنى المتحف الزراعى
مبنى المتحف الزراعى

مبنى رئاسة حى الدقي
مبنى رئاسة حى الدقي

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج
مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج
 

محافظة الجيزة

حي الدقي

محافظ الجيزة

ترشيد الاستهلاك

ترشيد الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية



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