القوى العاملة: ختام تدريب 43 سيدة معيلة لتمكينهم من فرص عمل بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 43 متدربة، بمركز تدريب مهني محرم بك، وذلك للسيدات المعيلات ممن لديهم أطفال منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم من خلال التعاون بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية.

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، اليوم الخميس، أن ذلك ياتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه تم التدريب لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

وأضاف وكيل المديرية، تنظيم عدد من الندوات خلال الدورة التدريبية لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة للقضايا الهامة مثل الزواج المبكر ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا الهامة.

ورافق مدير المديرية خلال تفقد الدورة التدريبية كلا من: ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهنى محرم بك، وسناء قنديل مدربة التفصيل والحياكة بالمركز.