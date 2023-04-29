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إنتاج 4 ملايين طن أسمنت خلال شهر يناير بمعدل نمو 12.1%

السبت، 29 أبريل 2023 07:00 ص
إنتاج 4 ملايين طن أسمنت خلال شهر يناير بمعدل نمو 12.1% أسمنت
كتب هانى الحوتى

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ارتفع إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر إلى 4 ملايين طن خلال شهر يناير عام 2023 مقابل 3.953 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ إجمالي المبيعات 3.689 مليون طن مقابل مع 3.789 مليون طن خلال فترة المقارنة، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 1278 جنيه في يناير 2022 إلى 2134 جنيه للطن فى شهر يناير الماضى.
 
وزاد إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 12.1%، وإجمالي المبيعات بمعدل 6.5% خلال شهر يناير عام 2023 مقارنةً بشهر ديسمبر عام 2022، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 6.2% خلال شهر يناير 2023 مقارنةً بشهر ديسمبر 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
 
ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.
 
وبلغت صادرات مصر الأسمنت 670 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 465 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 44%، وجاءت الدول الأفريقية غانا وساحل العاج والكاميرون في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.
 
بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وبلغ إجمالي المبيعات 42.4 مليون طن خلال العام الماضي، وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن في شهر يناير إلى 2009 جنيها للطن في شهر ديسمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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