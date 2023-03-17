42.2 مليون طن إنتاج مصر من الأسمنت خلال 11 شهرًا.. و38.9 مليار جنيه مبيعات

كتب هانى الحوتى

بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت ، 42.2 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقسمين بين 3953 ألف طن في يناير، و3904 ألف طن في فبراير، و4011 ألف طن في مارس، و3023 ألف طن في أبريل، و3221 ألف طن في مايو، و3790 طن في يونيو، و4162 طن في يوليو، و3892 طن في أغسطس، و3791 ألف طن في سبتمبر، و4707 ألف طن في أكتوبر، و3731 ألف طن في نوفمبر.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسمنت 38.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2022، موزعة بين 3789 مليون جنيه في يناير، و3742 مليون جنيه في فبراير، و3822 مليون جنيه في مارس، و2898 مليون جنيه في أبريل، و3059 مليون جنيه في مايو، و3734 مليون جنيه في يونيو، و3724 مليون جنيه في يوليو، و3662 مليون جنيه في أغسطس، و3594 مليون جنيه في سبتمبر، و3366 مليون جنيه في أكتوبر، و3525 مليون جنيه في نوفمبر.

وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن في شهر يناير إلى 1840 جنيها للطن في شهر نوفمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وبلغت صادرات مصر الأسمنت 465 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2022 مقابل 402 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 41%، وجاءت الدول الأفريقية غانا وساحل العاج والكاميرون في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.