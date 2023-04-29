أخبار مصر.. التموين: لأول مرة طرح القمح بالبورصة واستيراد 25 ألف طن دواجن

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما أكده الدكتور عَلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ولأول مره فى تاريخ وزارة التموين نطرح القمح فى البورصة للقطاع الخاص ،لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من القمح 2.6 أشهر من القمح فى الوقت الذى يتم توريد القمح المحلى مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم المحلى.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى:" أنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاستيراد دواجن مجمدة وتم استيراد 25 ألف طن دواجن الأمر الذى حد من ارتفاع الأسعار وأحدث توازنا نسبيا."

ميتيلاند الدنماركى يعلن انتهاء موسم إمام عاشور بسبب الإصابة وعودته إلى مصر

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي، بشكل رسمي، اليوم السبت، غياب لاعبه إمام عاشور رسمياً لنهاية الموسم بسبب الإصابة، ونشر نادى ميتيلاند الدنماركي بياناً عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير، أكد فيه أن إمام عاشور عاد إلى مصر لتلقى العلاج وبدء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا.

وجاء فى البيان، أن إمام عاشور يخرج لبقية الموسم، بعدما تعرض لإصابة في مباراة الإثنين فى كأس المستقبل أمام فيبورج، وأظهرت تحقيقات لاحقة أن لاعب المنتخب المصري غير لائق لبقية الموسم.

سودانيون بعد وصولهم مصر: مدينون بحياتنا لمصر وللرئيس السيسى.. فيديو

أجرت قناة "القاهرة الإخبارية" لقاءات مع عدد من السودانيين، القادمين إلى مصر، والذين أعربوا عن سعادتهم بالوصول إلى مصر.

وقال أحد السودانيون: "بشكر ربنا ثم الجميع وإخوتنا المسئولين عن الإجلاء، كانوا فى قمة التفاهم والمسئولية وكل حاجة كانت فى مواعيدها، شعرنا بالأمان عند دخول الطائرة إلى مصر".

اقتصار الحج لهذا العام على من لم يسبق لهم أداء الفريضة.. التفاصيل

يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكى والمدنى مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

وزير التموين: استيراد أرز هندي وطرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو

أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس حاليا تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين بسبب زيادة التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وأن ذلك يهدف إلى وصول السلع للمواطن وحفاظا على حقوقه وأنه تم استيراد أرز هندى وسيتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو.

الأهلى يواجه الرجاء المغربى فى العاشرة مساء الليلة بسبب التوقيت الصيفى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اللقاء المقرر له العاشرة مساء اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتسبب التوقيت الصيفى فى إقامة مباراة الاهلى فى العاشرة مساءاً بدل من التاسعة.

الجيش السودانى: الوضع تحت السيطرة ولا وجود لـ"الدعم السريع" بمطار الخرطوم

أكد العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السودانى، أن الأوضاع فى البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.

وقال متحدث الجيش السودانى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا صحة لسيطرة الدعم السريع على 90% من الخرطوم، مؤكدًا أنه لا وجود للدعم السريع فى مطار الخرطوم.

وأضاف أن تأخر الحسم فى الخرطوم لحماية المدنيين بالأحياء السكنية، لافتًا إلى أن الصراع الحالى فى غرب دارفور قبلى وقديم متجدد.

أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى لـ 411 مدنيا منذ بداية العنف وقصف 15 مستشفى



أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الاشتباكات لــ (411) حالة بين المدنيين، و(2023) حالة إصابة بين المدنيين.

وأضافت فى بيان لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، "وجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

البابا تواضروس: الكنيسة بنت الوطن وخادمة له ولا تعمل بالسياسة

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة على مدار قرون عديدة لا تعمل بالسياسة فهى ليست حزبا وليست ناديا، فالكنيسة رفضت تأسيس حزب قبطى وكل مجالات خدمتها هى خدمات روحية واجتماعية لخدمة المواطنين إما تعليميا أو صحيا أو ثقافيا.

وأضاف قداسته خلال لقائه مع صحفيي الملف القبطى، أن مصر بها 15 مليون مصرى بالداخل و2 مليون بالخارج، داعيا أن ينجى الله السودان من أزمتها الحالية.

رئيس الوزراء يبدأ جولة فى عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان بدأها بمصنع LG.

استعدادات الأهلى للرجاء.. مران خفيف وكولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا خاصًا لتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في فندق الإقامة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة.

سحب عربات القطارات التاريخية من الخدمة فى بريطانيا.. اعرف السبب.. "فيديو"

خرجت عربات القطارات المستخدمة منذ ما يقرب من قرن من الخدمة فى المملكة المتحدة، مؤخرًا، والسبب وراء اتخاذ هذا القرار يعود إلى أن الصغار لا يمكنهم معرفة كيفية فتح أو إغلاق الأبواب، حيث أثارت حافلات الثلاثينيات المستخدمة فى سكة حديد Severn Valley حوادث بسبب عدم وجود أزرار لفتحها أو قفلها، حيث تم العثور على الأبواب مفتوحة أثناء تحرك القطار.

علماء الفيروسات: كورونا ما زال يمثل تهديدًا بعد انتشار متغير أركتوروس الجديد

حث الخبراء البريطانيون، الجمهور على ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام وسط مخاوف من أن يتسبب متغير أركتوروس Arcturus الجديد في إشعال موجة جديدة من كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة، لقد تم حث الوزراء بالفعل على تقديم التعزيزات لملايين البريطانيين، والبدء في ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام مرة أخرى، حيث يكتسح نوع فيروس كورونا شديد العدوى البلاد.