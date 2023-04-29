إزاى تستخرج بطاقة تموين بدل تالف إلكترونيا من المنزل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية وإتاحة الخدمات إلكترونيا للتيسير على أصحاب البطاقات، حيث تتيح الوزارة خدمة إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو أن شخصا لديه بطاقة تموين وفُقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.

وكانت وزارة التموين التجارة الداخلية بدأت فى صرف الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعميم خدمة إرسال رسائل"sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى محافظة الجمهورية تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التموينى.