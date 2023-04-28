محافظ الفيوم يكلف المسئولين بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر خط الطرد بمنشأة البكرى

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتكثيف العمل، لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد الصرف الصحي قطر 600 زهر، بمنطقة منشأة البكري، بمدينة الفيوم.

وتفقد "الأنصاري"، المكان، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، لمتابعة أعمال الإصلاح، بحضور كلا من المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأصدر توجيهات لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف العمل، لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر بخط الطرد في أسرع وقت ممكن.

كما وجه الأجهزة التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة الفيوم، بضرورة توفير جميع المعدات، وسيارات الكسح، والبدلات لسحب المياه من كل الشوارع، ورفع الأضرار الناتجة عن الكسر المفاجئ بخط الطرد.

كما وجه اللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالحضور بالموقع لمتابعة أعمال إصلاح الكسر أولا بأول، لحين الانتهاء من كل أعمال الإصلاح، وعودة الحياة بالمنطقة لطبيعتها، كما وجه حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير الدعم اللازم لكل الأسر المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.