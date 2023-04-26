زراعة الفيوم: 172 ألفا و933 فدانا المساحة المنزرعة بالقمح

قال المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، خلال تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أعمال حصاد محصول القمح، بأحد الحقول الزراعية، بقرية كفور النيل بمركز الفيوم، اليوم، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم، وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة، بلغت نحو 172 ألفا و933 فدانًا.

وأوضح، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، أن المساحة المنزرعة بالمحصول بلغت 31 ألفا و696 فدانًا بمركز الفيوم، و20 ألفا و269 فدانًا بمركز سنورس، و32 ألفا و177 فدانًا بمركز طامية، و36 ألفا و410 آلاف بمركز إطسا، وبمركز أبشواى 9 آلاف و42 فدانًا، وبمركز يوسف الصديق، 24 ألفا و234 فدانًا، وبأراضى الإصلاح الزراعى 17 ألفا و143 فدانًا، وبأراضى عدد من الهيئات 1962 فدانًا.

وأضاف، أن السلالات التى زرعت هذا العام، هى، مصر (1)، ومصر (2)، وجيزة (171)، وسخا (95)، وجميزة (11)، وجميزة (12)، وسدس (14)، وبنى سويف (5)، وبنى سويف (7)، مؤكدًا أن محصول العام الحالى، مُبشر بالخير، ويتمتع بجودة عالية، نظرًا لتوافر العوامل الجوية الجيدة، هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.