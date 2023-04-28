محافظ أسيوط يستوقف سيارتين نقل خالفا تعليمات المرور بالسير بدون رخصة قيادة

استوقف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، سيارتين نقل بطريق "أسيوط - منفلوط" الزراعي تسيران بدون رخصة قيادة وغير ملتزمين بتعليمات المرور.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات بقرى مركزى القوصية وأسيوط.

وأعطى المحافظ تعليماته بالتحفظ على السيارتين وسائقيها وتسليمهما للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفتهما لقواعد وتعليمات المرور، والسير بدون رخصة قيادة فضلًا عن قيام صاحبي السيارتين النقل بتحميل كمية كبيرة من الزلط، والرمل دون تغطية لحمولة السيارتين مما يؤدي إلى تعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر، ولا يحملان أي رخصة قيادة، ويخالفان تعليمات المرور.

وأكد محافظ أسيوط، أن السير بدون رخصة قيادة وعدم الالتزام بتعليمات وآداب المرور يعد جريمة في حق الوطن ،والمواطن يترتب عليها وقوع حوادث ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء موجهًا إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية ومتابعة سائقي السيارات، والتأكد من حملهم لرخصة قيادة وضبط السائقين المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحقيق الانضباط المروري بالشارع الأسيوطي، مناشدًا السائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون، تفاديًا لوقوع الحوادث وحفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.