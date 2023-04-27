إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بقرى مراكز أسيوط وصدفا والغنايم

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مستمرة دون توقف بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى شن حملات المتابعة والرصد لأى حالات مخالفة وإزالتها فوراً قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدى مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها فى غذاء سليم.

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراض الزراعية، وأملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالات فورية لـ7 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفات لقانون البناء حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على أرض زراعية بأولاد الياس التابعة لمركز صدفا، وحالتي تعدى عبارة عن بناء طوب أبيض وأسمنت على أرض زراعية بدير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، وحالتين تعد ببلوك أبيض على مساحة تصل إلى 120 متر بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك عقب رصدها خلال حملات دورية برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل، وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.