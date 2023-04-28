الخارجية اليمنية تشكر مصر والسعودية لمساعدتهم فى عمليات إجلاء اليمنيين من السودان

كتب محمد جمال

جددت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، تقديرها وشكرها لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الكبيرة التى يقوم بها البلدين لإجلاء اليمنيين العالقين فى السودان، كما ثمّنت الوزارة مواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة فى تسهيل دخول عدد من الرعايا اليمنيين عبر منفذ ارقين البرى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأعلنت الخارجية اليمنية فى بيان تحديد خمس مناطق تجمّع لعملية إجلاء اليمنيين من مدينة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان شملت «أم درمان، جبرة، الخرطوم، الكلاكلة، توتى وعربي والسجانة»، وكذلك مناطق تجمّع أخرى في ولاية الجزيرة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسيير 11 رحلة برية على متنها 600 شخص إلى بورتسودان، مع استمرار عمليات التوثيق والحصر من قبل اللجنة المكلفة في مدينة بورتسودان، استعداداً لانطلاق رحلة الإجلاء الثانية بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في القريب العاجل.