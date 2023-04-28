اليوم السابع
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البريد الملكي يصدر 4 طوابع جديدة احتفالا بتتويج تشارلز الثالث.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:55 م
البريد الملكي يصدر 4 طوابع جديدة احتفالا بتتويج تشارلز الثالث.. صور تشارلز والطوابع
كتبت: نهال ابو السعود

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قالت صحيفة الجارديان إن البريد الملكي لبريطانيا أصدر 4 طوابع جديدة وختما بريديا خاصا بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك في ثالث تحديث من نوعه في تاريخ بريطانيا.

وجاء في بيان صدر عن البريد الملكي لبريطانيا: "إنه ثالث تحديث في التاريخ عندما يقوم البريد الملكي بإصدار طوابع تتويج، وكانت الطوابع السابقة مكرسة لـ (تتويج) جورج السادس والملكة إليزابيث الثانية".

وفقا للتقرير، يظهر أحد طوابع التتويج الجديدة مراسم التتويج المقبلة للملك تشارلز الثالث، فيما تظهر الطوابع الأخرى أشياء قريبة من قلب الملك".

 

الطابع 1
الطابع 1

 

ويظهر طابع كتب عليه "التنوع والمجتمع" المجتمع البريطاني المتعدد الأديان، فيما يظهر طابع اخر كتب عليه "رابطة الأمم" التجارة العالمية والديمقراطية والسلام، وطابع كتب عليه "الاستدامة والتنوع البيولوجي" - مناظر طبيعية وممارسات زراعية مستدامة.

 

الطابع 2
الطابع 2

 

تم الكشف عن تمثال لملك بريطانيا، مصنوع بالكامل من الشوكولاتة، استعدادا للاحتفال بالتتويج مطلع مايو المقبل، في وستمنستر أبي في لندن. حيث درس فريق من الخبراء من صانعي الشوكولاتة وصانعي النماذج ساعات صور للملك، للاختيار الصورة الأمثل، قبل أن يستخدموا أكثر من 17 لترًا من الشوكولاتة لحقنها في قالب مخصص، لعمل التمثال، وفقا لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية.

استغرق إنشاؤه أربعة أسابيع ويزن أكثر من 23 كجم، استهلك ما يعادل 2875 قطعة حلوى فردية، وتم تصميمه على غرار الزي المتوقع أن يرتديه الملك في حفل التتويج.

 

 

 


الملك تشارلز

تتويج الملك تشارلز

الملكة اليزابيث

البريد الملكي

طوابع ملكية



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