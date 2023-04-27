10 طرق للنوم بشكل أفضل مع التهاب المفاصل الروماتويدى

وفى هذا التقرير نستعرض بعض الاستراتيجيات لتقليل الألم وتحسين جودة النوم عند الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى..

عندما تتورم المفاصل، يمكن أن يكون وضع الثلج مهدئًا ويمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب.

استخدام مرتبة كهربائية أو بطانية كهربائية لمدة 20 دقيقة يساعدك على الشعور بالراحة قبل النوم.

يمكن أن يكون الجمع بين الحرارة والماء بمثابة جلسة علاج مائى مصغرة لعضلاتك ومفاصلك، ما يؤدى إلى تخفيف الألم والتصلب.

4 - تحرك خلال النهار سواء كنت تمارس التمارين الهوائية (مثل المشي أو ركوب الدراجات) أو تدريبات المقاومة، فإن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل الألم والتورم الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي.

5 - تجنب التحفيز الليلى

إذا كنت تعانى خلا النوم فابقِ الحيوانات الأليفة والتليفزيون خارج غرفة نومك، أيضًا تجنب قراءة شىء مثير أو مزعج أو استخدام جهاز إلكترونى (مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول) لمدة ساعة على الأقل قبل النوم.

6 - ارفع ساقيك

قد يكون من المفيد وضع وسادة تحت ركبتيك لتخفيف الضغط على مفاصلك أثناء النوم

7 - مارس التأمل

لتمهيد الطريق لنوم أفضل، حاول التأمل وتركيز انتباهك على أنفاسك أو صور الاسترخاء لمساعدة عقلك وجسمك على تخفيف الضغط من اليوم.

8- اسأل عن الأدوية الداعمة للنوم

لتسهيل النوم بشكل أفضل بين مرضى التهاب المفاصل الرثيانى، يوصى أحيانًا بجرعات منخفضة من مضادات الاكتئاب.

9 - تجنب الوجبات الخفيفة قبل النوم

عدم تناول أى شىء قبل النوم بساعات قليلة لأن تناول الطعام يتسبب فى تحويل الدم إلى عملية الهضم، ما قد يتعارض مع النوم. تجنب أيضًا تناول الكحوليات ، والتي قد تساعدك على النوم ولكن يمكن أن تتداخل مع جودة نومك أثناء الليل.

10 - الحصول على مرتبة مريحة قدر الإمكان

اختيار مرتبة مريحة لكامل الجسم يتمكنك من وضع مفاصلك بشكل أفضل لتخفيف الضغط وعدم الراحة، اختر بياضات أسرّة وبطانيات ناعمة لا تضع ضغطًا إضافيًا على مفاصلك.