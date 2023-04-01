أنواع التهاب المفاصل.. كيف يمكن أن تساعد التمارين الرياضية وأسلوب الحياة الصحي

كتبت إيناس البنا

هناك أنواع أخرى من التهاب المفاصل أو أمراض متعددة الأجهزة مع التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والتهاب المفاصل الصدفي والنقرس والذئبة وغيرها.

تتوفر العديد من خيارات العلاج الجيدة لتخفيف المرضى الذين يعانون من مثل هذه الاضطرابات، ويمكن للمرء أن يطلب المشورة الجيدة من أخصائي أمراض الروماتيزم.

يعرض موقع " healthsite"، فيما يلى أنواع لالتهاب المفاصل والأمراض المرتبطة بها.

أمراض المناعة الذاتية



هذه هي أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا السليمة أو الأعضاء أو المفاصل في الجسم لسبب ما.

التهاب المفاصل



هذا يؤدي إلى التهاب شديد في المفاصل أو الأعضاء الأخرى، وقد يتسبب ذلك في تلف المفاصل أو الأعضاء الأخرى، لا يوجد سبب محدد لمعظم هذه الأمراض، هذا يؤدي إلى التهاب شديد في المفاصل أو الأعضاء الأخرى، قد يتسبب ذلك في تلف المفاصل أو الأعضاء الأخرى، لا يوجد سبب محدد لمعظم هذه الأمراض.

الروماتيزم

يُعرف المجال الطبي الذي يتعامل مع أمراض التهاب المفاصل المختلفة واضطرابات الالتهاب المناعي الذاتي باسم أمراض الروماتيزم، يمكن أن يعاني هؤلاء المرضى من ألم شديد وتورم في المفاصل.

أمراض التهاب المفاصل



قد يعانون أيضًا من مشاكل أخرى مثل الحمى والتعب والطفح الجلدي والتهاب العين والأعضاء الداخلية الأخرى، يمكن أن تصيب هذه الأمراض الالتهابية المصاحبة لالتهاب المفاصل الأطفال والأشخاص في أي عمر.

تناول الأكل الصحي



ويشمل ذلك تناول الأطعمة البسيطة المصنوعة منزليًا والمكسرات والخضراوات الورقية الخضراء ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه الكاملة والأسماك وتجنب الأطعمة غير المرغوب فيها أو المقلية أو المصنعة أو المطاعم.

تجنب استهلاك الدهون المشبعة



يجب تجنب السكريات والأطعمة المكررة والأشياء غير الصحية مثل المشروبات الغازية السكرية وعصائر الفاكهة المحلاة والمعكرونة المصنعة والأطعمة الزيتية وما إلى ذلك.

مكملات فيتامين د



قد يكون مفيدًا ، ويجب عليك استشارة طبيبك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية والطعام الصحي في تقليل الالتهاب وتجنب زيادة الوزن وتؤدي إلى العديد من الفوائد الأخرى في التهاب المفاصل أو الأمراض الالتهابية.

تمرين مناسب ونمط حياة صحي



يتعامل طب الروماتيزم مع أنواع متعددة من التهاب المفاصل والأمراض الالتهابية، ومن ثم فهي ضرورية للجميع ، بما في ذلك مرضى التهاب المفاصل.