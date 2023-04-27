"جارديان" تكشف وثائقا جديدة تثبت امتلاك أسلاف الملك تشارلز مزارع عبيد

كتبت: نهال أبو السعود

كشف بحث جديد حصلت عليه صحيفة الجارديان البريطانية ان الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة قاموا بشراء واستغلال العبيد في مزارع التبغ بولاية فيرجينيا، حيث تضمن وثائق حددت سلف مباشر للملك تشارلز تورط في شراء 200 شخص على الأقل من العبيد من شركة رويال افريكان في عام 1686.

كشفت الوثيقة طلب من قبطان السفينة تسليم الأفارقة المستعبدين إلى إدوارد بورتيوس، صاحب مزرعة تبغ في فيرجينيا، ورجلين آخرين، ومع البحث تبين ان روبرت ابن بورتيوس ورث تركة والده قبل نقل عائلته إلى إنجلترا في عام 1720، وفي وقت لاحق، تزوج سليل مباشر فرانسيس سميث، من الأرستقراطي كلود باوز ليون، وحفيدتهم كانت إليزابيث باوز ليون الأم الملكة الراحلة.

عثرت الباحثة ديزيريه بابتيست على الوثائق التي تثبت الجذور الملكية أثناء التحقيق في الروابط بين كنيسة إنجلترا والمستعبدين في فرجينيا ، من أجل مسرحية كتبتها.

تم منح شركة رويال افريكان ، التي تداولت ما يقرب من 180 الف شخص مستعبد ، مواثيق ملكية من قبل الملوك الإنجليز المتعاقبين، وفي الوثيقة المنشورة حديثًا ، أشار كبار مسؤولي رويال افريكان الذين وصفوا انفسهم بـ"اصدقاؤك المحبين" الى قبطان السفينة بتسليم العبيد الى أدوارد بورتيوس.

ذكرت التعليمات: "أنت مع فرصتك الأولى للرياح والطقس التي يرسلها الله بعد استلامها للإبحار من نهر التايمز على شيب سبيدويل وتشق أفضل طريقك إلى جزيرة جيمس على نهر جامبيا .. يجب أن ينقل وكيلنا المذكور على متن سفينة شيب مائتي زنجي وأكثر من ذلك بكثير سيكون جاهزًا ويمكن للسفينة حملها بسهولة ... ثم المضي قدمًا ... إلى نهر بوتوماك في ماريلاند ، وتسليمها إلى السيد إدوارد بورتيوس ، السيد كريستوفر روبنسون والسيد ريتشارد جاردينر ".

وثيقة اخري تم اكتشافها وهو وصية إدوارد بورتيوس أشار فيها إلى "الزنوج" الذين تركهم لابنه روبرت، كما ترك لزوجته مارجريت "فتاتي الزنجية كومبو" كما ورد فيها.