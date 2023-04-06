الملك تشارلز يعلن دعم البحث حول "العبودية فى النظام الملكى" بسبب وثيقة منذ 1689

كتبت: نهال أبو السعود

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية دليل على تورط افراد العائلة الملكية في المشاركة في تجارة العبيد قديما عبر المحيط الأطلسي، وبعد ظهور الوثيقة أشار الملك تشارلز لأول مرة إلى دعمه للبحث في الروابط التاريخية للنظام الملكي البريطاني مع العبودية.

أصدر قصر باكنجهام بيان بعد أن اتصلت به صحيفة الجارديان حول التاريخ لمشاركة الملوك البريطانيين المتعاقبين واستثمارهم في استعباد الشعوب الأفريقية.



وثيقة

كشفت الجارديان عن وثيقة تظهر نقل عام 1689 لـ 1،000 جنيه إسترليني من الأسهم في شركة تجارة الرقيق Royal African إلى الملك ويليام الثالث ، من إدوارد كولستون ، نائب رئيس الشركة، ولم يعلق قصر باكنجهام على الوثيقة لكنه قال إنه يدعم مشروع بحث ، برعاية مشتركة من القصور الملكية التاريخية (HRP) ، والذي يدير عدة قصور ، في مشاركة النظام الملكي في تجارة الرقيق.

وقال متحدث باسم القصر: “هذه مسألة يأخذها جلالة الملك بجدية عميقة. كما قال الملك لحفل استقبال رؤساء حكومات الكومنولث في رواندا العام الماضي: "لا يمكنني وصف عمق حزني الشخصي لمعاناة الكثيرين ، حيث أواصل تعميق فهمي لتأثير العبودية الدائم".

وأضاف المتحدث: "كجزء من هذه الحملة ، تدعم الأسرة المالكة هذا البحث من خلال الوصول إلى المجموعة الملكية والأرشيفات الملكية".

وأشارت الصحيفة الى ان هذه المرة الأولى التي يعلن فيها قصر باكنجهام علنًا أنه يدعم مثل هذا البحث في تاريخ العائلة المالكة.

أصبح كولستون شخصية سيئة السمعة منذ أن تحدى المؤرخون والناشطون في بريستول تصويره كمتبرع في مدينته الأم، وبلغت ذروتها في المتظاهرين السود الذين أطاحوا بتمثاله وألقوا به في ميناء بريستول في عام 2020.

تم العثور على الوثيقة التي تسجل تحويل حصة كولستون إلى ويليام الثالث في الأرشيفات من قبل الدكتور بروك نيومان، وهو مؤرخ في جامعة فيرجينيا كومنولث في رحلة بحثية إلى لندن في يناير.

أعرب الملك تشارلز سابقا عن أسفه علنا للمعاناة التي تسببت بها العبودية، ووصفها بأنها "فظائع مروعة" عند زيارته لحصن العبيد السابق في غانا في نوفمبر 2018. وفي الخطاب الذي ألقاه في يونيو الماضي ، قال تشارلز عن طرق يجب العثور على "الاعتراف بماضينا" ، بما في ذلك العبودية ، التي أسماها "الفترة الأكثر إيلاما".

وقالت الصحيفة ان بيان باكنجهام الأخير يبدو يمثل خطوة أقرب نحو قبول تاريخ العائلة المالكة قديما ، وسوف يسلط الضوء على البحث الذي قال القصر إنه يدعمه وهو مشروع دكتوراه للمؤرخ كاميلا دي كونينج.