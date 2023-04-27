تداول 31 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22012 طن تشمل : 8700 طن علف و4567 طن رمل و251 طن بصل و2694 طن كلينكر و5800 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33981 طن تشمل: 441 طن أرز معبأ و 300 طن مولاس و4238 طن حديد و8146 طن ابلاكاش و231 طن تفاح و7600 طن ذرة و 8413 طن قمح و1459 طن زيت طعام و1465 طن بازلاء و1293 طن خشب زان و 1519 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 395 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 866 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 509 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4161 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3725 شاحنة .