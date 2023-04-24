ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23364 طنا، تشمل: 1200 طن يوريا و 1000 طن سلك معدنى و 11522 طن كلينكر و 9642 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43777 طن تشمل : 7907 طن خردة و 1560 طن مولاس و 5861 طن قمح و 1700 طن أرز و 4544 طن حديد و 20405 طن ذرة و 1800 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 395 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 135 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3759 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176958 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1364 طن قمح متجه إلى امبابه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2270 شاحنة.