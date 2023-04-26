اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:23 م
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11 مركزا تكنولوجيا بجميع أنحاء محافظة المنوفية لخدمة المواطنين.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:00 م
11 مركزا تكنولوجيا بجميع أنحاء محافظة المنوفية لخدمة المواطنين.. تعرف عليها محافظة المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة بمحافظة المنوفية، أنه يوجد لدينا بمحافظة المنوفية 11 مركزا تكنولوجيا بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف مدير العلاقات العامة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، أننا لدينا 10 مجالس مدن على مستوى محافظة المنوفية، كل مجلس مدينة به مركز تكنولوجى وهم منوف، شبين الكوم، سرس الليان، بركة السبع، الباجور، قويسنا، الشهداء، السادات، تلا، أشمون، مركز ديوان عام محافظة المنوفية.

وأشار أن المراكز التكنولوجية تستقبل شكاوى المواطنين والشكاوى القادمة من مجلس الوزارء ويتم العمل على حلها عن طريق إرسال كل شكوى إلى الجهة المختصة ومتابعتها حتى يتم حلها ويتم الرد على المواطنين، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترخيص والتصالح وغيرها من الطلبات.

وأكد مدير العلاقات العامة بمحافظة المنوفية، أن العاملين بالمراكز التكنولوجية يعملون على قدم وساق من أجل حل مشاكل المواطنين.


محافظة المنوفية

مراكز تكنولوجية

ديوان عام محافظة المنوفية



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