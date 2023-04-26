اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحباط تهريب 8 آلاف لتر مواد بترولية إلى السوق السوداء بالمنوفية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:29 م
إحباط تهريب 8 آلاف لتر مواد بترولية إلى السوق السوداء بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق  مع الجهات الأمنية والمعنية، وذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.
 
وأشار محافظ المنوفية إلى أن  تلك الحملات  قد أسفرت  اليوم  الأربعاء عن  تحرير (165) محضر تموينى متنوع  ما بين (89) مخالفات مخابز و (76) مخالفات أسواق  بنطاق المحافظة  ، لافتاً إلى أنه تم ضبط كمية قدرها (3520) لتر بنزين 80 وكمية قدرها (4600) لتر سولار بإحدى محطات خدمة وتموين السيارات بشطانوف مركز أشمون  وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء ، وقد تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المديرة المسئولة عن المحطة لتلاعبها في كميات المواد البترولية المثبتة في الدفاتر الخاصة بالمحطة ، كما تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة لعب الأطفال بناحية شارع بورسعيد لحيازته (2400 ) قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في الأسواق .
 
 هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام  مع الإدارات التموينية مرورهم  الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .
 

 


محافظ المنوفية

التموين

الرقابة على الأسواق

مواد بترولية

السوق السوداء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة