إحباط تهريب 8 آلاف لتر مواد بترولية إلى السوق السوداء بالمنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات قد أسفرت اليوم الأربعاء عن تحرير (165) محضر تموينى متنوع ما بين (89) مخالفات مخابز و (76) مخالفات أسواق بنطاق المحافظة ، لافتاً إلى أنه تم ضبط كمية قدرها (3520) لتر بنزين 80 وكمية قدرها (4600) لتر سولار بإحدى محطات خدمة وتموين السيارات بشطانوف مركز أشمون وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء ، وقد تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المديرة المسئولة عن المحطة لتلاعبها في كميات المواد البترولية المثبتة في الدفاتر الخاصة بالمحطة ، كما تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة لعب الأطفال بناحية شارع بورسعيد لحيازته (2400 ) قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في الأسواق .

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .