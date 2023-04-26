وكيل صحة دمياط يتابع أعمال التطوير بمستشفى رأس البر

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفي رأس البر المركزى لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوي، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل يرافقه الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط.

تفقد العيادات الخارجية للتأكد من سير العمل وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية كاملة، واطمئن علي جميع أعمال التطوير بالادوار، واستمع وكيل الوزارة إلي شرح مفصل حول أعمال التطوير لرفع كفاءة المستشفي وزيادة طاقتها الاستيعابية، لضمان استمرار حصول كل مريض على خدمة لائقة.

ووجه وكيل وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في أقرب وقت، حيث تعد المستشفى من المنشآت الطبية الهامة التي يتم تطويرها واستحداثها، وفقا لمعايير الجودة لتخدم أهل دمياط .