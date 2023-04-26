صحة بنى سويف تحرر محاضر لمحلات مخالفة بمدينة سمسطا

بنى سويف هانى فتحى

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف حملة لمتابعة حركة بيع وتداول الأغذية بمحلات البقالة ومراكز تجميع الألبان داخل مدينة سمسطا ومجلس قروي مازور.

وأسفرت حملة مديرية الصحة التى استهدفت 10 منشآت غذائية عن تحرير6 محاضر لعدم استيفاء شروط النظافة الصحية، وتحرير 11 محضرا بالقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادة صحية ، وتحرير 2 محضر بعدم وجود ترخيص لبيع المثلجات

كما قامت الحملة بإعدام 50 كيلو كفتة وسجق وأغذية مختلفة ومنتجات البيان منتهى الصلاحية وتالفة ، وإعدام حوالي 50 لتر لبن فرز به شوائب وحشرات

شارك فى الحملة مسعد ابراهيم مراقب أول الأغذية، نصير فيلبس، محمد حمدي، ومحمد نادي مفتشى الأغذية.