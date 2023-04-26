اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 12:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يدعو الأشقاء فى السودان للتفاوض ويثمن جهود الدولة فى التعامل مع الأزمة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:55 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يدعو الأشقاء فى السودان للتفاوض ويثمن جهود الدولة فى التعامل مع الأزمة مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب: محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمن بيان صادر عن  مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
 
وأشاد البيان بموقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
 
ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
 
وأكد البيان أن المجلس عقد جلسته الثالثة والعشرين، اليوم الأربعاء، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وخلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:
 
١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
 
٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
 
٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
 
وأشار البيان إلى أن  مجلس أمناء الحوار الوطني يتطلع  إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
 
٤- وجاء في البيان انه :"مناسبة الاستجابة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي".
 
٥- ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
 
٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
 
٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.

الحوار الوطنى

ميعاد الحوار الوطنى

لجان الحوار الوطنى

اخبار مصر

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى



الموضوعات المتعلقة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته الـ23 ويضع تصور الجلسة الافتتاحية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:44 م

عماد الدين حسين: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى ستقام خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:48 م

مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من اجتماعه.. وبيان بعد قليل بشأن تفاصيله

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:39 م

نائب بـ"الشيوخ": الحوار الوطنى طريق للمستقبل ومكسب سياسى للجميع

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:00 م

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يكشف تفاصيل التصور النهائى للجلسة الافتتاحية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة