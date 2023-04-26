شريان تنموى فى المنيا.. شاهد محور سمالوط على النيل "صور"

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صورا ل محور سمالوط التنموى على النيل بمحافظة المنيا، والذى تم تنفيذه ضمن محاور وشرايين التنمية في صعيد مصر، والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزارة النقل ، أن الوضع كان قبل 2014 مختلف عن الان، حيث كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

واضافت النقل: وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل

والمحور تم افتتاحه رسميا العام الماضي، ومحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترو يشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) بواقع عدد 2 حـارة مـرورية لكـل اتجاه، حيث يربط المحور الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابرا نهر النيل.

ويساهم المحور في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا، وكذلك المساهمة في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل .