وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء، أنها تقوم بالتنسيق عبر لجنة طوارئ برئاسة السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية البحريني، لإجلاء المواطنين البحرينيين والمقيمين من جمهورية السودان إثر الأحداث المؤسفة التى تمر بها البلاد.