وقالت جرينفيلد ـ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان أوردت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية مقتطفات منها اليوم الأربعاء ـ إن "واشنطن تدعم جميع الجهود الدبلوماسية المتعددة والهادفة لحل الأزمة الراهنة في السودان"، محذرة من عواقب استمرار أعمال العنف في الخرطوم.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتجدد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين المتقاتلين في السودان بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية ـ سعودية، عقب سماع دوي مدافع ومضادات بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أنها وافقت على هدنة في عموم البلاد بعد وساطة سعودية ـ أمريكية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار جاء لدوافع إنسانية.