اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:51 م
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إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب "موتوسيكل" بالشرقية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:10 م
إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب "موتوسيكل" بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 3 شباب بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول 3 شباب مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث الإصابات إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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