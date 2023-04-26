إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب "موتوسيكل" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 3 شباب بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول 3 شباب مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الإصابات إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.