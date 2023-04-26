مديرية الزراعة بالشرقية تتصدى لـ16 حالة تعد خلال أيام العيد

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، أنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتشكيل لجان لرصد ومنع التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بالمراكز والمدن خلال إجازة عيدا الفطر المبارك .

قامت اللجان برصد 16 حالة تعدي علي مساحة 9 قيراط و 2 سهم بمراكز ومدن ( الزقازيق - بلبيس - أبو كبير – الحسينية - الصالحية الجديدة - القنايات – أولاد صقر – صان الحجر منهم حالتين على مساحة قيراط و 23 سهما بناحية سراج الدين بمركز بلبيس وحالة تعدي علي مساحه 10 أسهم بمركز أبو كبير وحالة تعدي علي مساحة قيراط و 2 سهم بمدينة الصالحية الجديدة وحالة تعدي علي مساحة 8 أسهم بمدينة القنايات وحالة تعدي علي مساحة 12 سهم بمدينة صان الحجر وحالة تعدي علي مساحة 10 أسهم بمدينة أبو كبير وحالتين تعدي علي مساحة قيراط و 6 اسهم بقرية الصوفية بأولاد صقر و3 حالات تعدي علي مساحة قيراط و13 سهما بمركز الزقازيق بالإضافة لرصد وإزالة 4 حالات تعدي علي مساحة قيراط و 12 سهما بمركز الحسينية .

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية في المهد ورفع الأنقاض الناتجة عن الهدم واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.