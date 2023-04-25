ضبط 2 طن فسيخ فاسد داخل مصنع أسماك غير مرخص بالبحيرة خلال العيد

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة، مشددة على مكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكثفة على الاسواق والمصانع والمتاجر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وذلك بالتعاون الأجهزة الأمنية.

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع أسماك مملحة غير مرخص بمركز المحمودية مستخدما أسماك غير مطابقه للمواصفات وملح غير صالح للاستهلاك الآدمى، ويقوم بالتصنيع داخل أواني مخصصة للاستخدامات الكيماوية وليست الغذائية .

وتم التحفظ علي كمية 2 طن أسماك مملحة، وكذلك 1.5 طن ونصف ملح غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتحرير المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة العامة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية.