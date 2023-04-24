حملات مكثفة لمتابعة المعديات والمراكب النهرية بالبحيرة خلال عيد الفطر

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بمراجعة جميع المعديات والمراكب النهرية العاملة بنطاق المحافظة خلال أجازة عيد الفطر للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها .

وشددت على توافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة لمتابعة أعمال المعديات للتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وقام رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حماده فى ثالث أيام العيد بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاق المركز للتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة

كما قام رؤساء قري ششت الأنعام وقليشان ونكلا العنب وصفط الحريه والضهرية بمركز ومدينة ايتاى البارود بالمرور على المعديات النهرية والتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية ، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة.

و فى مركز ومدينة شبراخيت قام نائب رئيس المركز ومسئول الملاحة بالمركز بمتابعة عمل جميع المعديات ومراجعه التراخيص ووسائل الامان بها بنطاق المركز وتبين الالتزام بقواعد الحمولة والامان وتعريفة الركوب بجميع المعديات.