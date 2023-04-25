بعضها يقدم 100 خدمة متنوعة.. 12 مركزا تكنولوجيا بمدن القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إنه بلغ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظة 12 مركز تكنولوجي بمراكز ومدن المحافظة، حيث تنوعت ما بين مراكز حديثة الإنشاء، ومراكز تم تحديثها وتطويرها، ومراكز كانت موجودة بالفعل وتعمل، موضحة أنه من بين المراكز التي تم إنشاؤها حديثا "قها، وكفر شكر، وقليوب، والقناطر الخيرية، والخصوص، وشبين القناطر، والديوان العام"، أما المراكز الموجودة والتي تم تطويرها هي "بنها، طوخ، حي شرق شبرا الخيمة، حي غرب شبرا الخيمة، الخانكة".

وأوضحت نائب محافظ القليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تأتي تلك المراكز انطلاقا من رؤية الحكومة المصرية لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتفعيلا لفصل مقدم الخدمة عن طالبها من أجل سرعه انجاز الخدمات وتوفير النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أنه تم التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لتطوير خدمات المواطنين على مستوى المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين الموجودة بالفعل، وإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة في المراكز والمدن والأحياء الغير موجود بها مراكز لخدمات المواطنين.

وأشارت، إلى أنه تم تفعيل منظومة للمراكز التكنولوجية فى جميع المراكز والمدن والأحياء، حيث توفر المنظومة الكثير من الجهد والوقت وتساعد متخذ القرار، حيث تطبق المراكز خدمة الشباك الواحد من خلال الربط مع "السجل المدني – الشهر العقاري – التأمينات الاجتماعية – الضرائب العقارية"، وذلك من أجل التيسير علي المواطنين وسهولة إنهاء الإجراءات.

واستطردت، أنه بالنسبة للمركز التكنولوجي ببنها، يبلغ عدد الشبابيك المقدمة للخدمة به 14 شباك، ويقدم 100 نوع من الخدمة، أما المركز التكنولوجي بطوخ فيبلغ عدد الشبابيك به 13 شباك خدمة، ويقدم 84 نوع من الخدمة، المركز التكنولوجي بحي غرب ويبلغ عدد الشبابيك به 8 شبابيك خدمة، ويقدم 69 نوع من الخدمة، المركز التكنولوجي بحي شرق فيبلغ عدد الشبابيك به 10 شبابيك خدمة، ويقدم 69 نوع من الخدمة، المركز التكنولوجي بكفر شكر فيبلغ عدد الشبابيك به 10 شبابيك خدمة، ويقدم 78 نوع من الخدمة، والمركز التكنولوجي بقها فيبلغ عدد الشبابيك به 7 شبابيك خدمة، ويقدم 56 نوع من الخدمة، والمركز التكنولوجي بقليوب فيبلغ عدد الشبابيك به 9 شبابيك خدمة، ويقدم 75 نوع من الخدمة، والمركز التكنولوجي بالخصوص فيبلغ عدد الشبابيك به 7 شبابيك خدمة، ويقدم 4 أنواع من الخدمة.

أما المركز التكنولوجي بالخانكة فيبلغ عدد الشبابيك به 9 شبابيك خدمة، ويقدم 95 نوع من الخدمة، والمركز التكنولوجي بالقناطر الخيرية فيبلغ عدد الشبابيك به 7 شبابيك خدمة، ويقدم 70 نوع من الخدمة، والمركز التكنولوجي بشبين القناطر فيبلغ عدد الشبابيك به 10 شبابيك خدمة، والمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة فيبلغ عدد الشبابيك به 8 شبابيك خدمة.