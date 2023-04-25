إزالة 13 حالة تعد ووقف بناء مخالف بـ5 مراكز بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات إزالة التعديات بمراكز قلين والحامول وبلطيم ودسوق ومطوبس، من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية ، ووقف عدد من حالات البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، تم إزالة وفك شدة خشبية دور ثالث علوى بعزبة عزيز الغربية بقرية المنشأة الكبرى، وإزالة 3 حالات تعدي على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه إزالة فورية في المهد ل 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص، الحالة الأولى فك شدة خشبية لأعمده دور اول علوى على مساحة 150 متر، والحالة الثانية فك شدة خشبية لصبه سقف دور اول علوي بقرية 13 الحفير على مساحة 100 متر، والحالة الثالثة فك شدة خشبية لصبة دور ثاني علوي بقرية 61 الحرية بمساحة 150متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه جرى إزالة عدد من حالات التعدي على أرض زراعية بالشراعنه التابعة بشباس الشهداء، وازالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية الشباسيه التابعة لقرية شابة، وإزالة حالة تعدي بعمل سور بالطوب الأبيض إصلاح زراعي على مساحة 65 متر.

وأضاف الدكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن حملات مجلس المدينة تمكنت من إزالة مباني بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بقرية البرانية على 50متر، وإيقاف أعمال دور أول علوى، ورفع التشوينات وخروج الخلاطه من مكان المخالفه، إزالة تشوينات من على الأرض الزراعية من طوب ابيض واسمنت بقرية الفتح التابعة لبنى بكار لعمل مبان مخالفة على مساحة 120 متر.

وقال اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، جرى فك شدة خشبية لدور أول علوي بناء بدون ترخيص في أرض الزفتاوي لمدينه بلطيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



إزالة حالة تعدي بكفر الشيخ



إزالة حالة تعدي على الارض الزراعية



تعدي على أراضي زراعية بالحامول



وقف حالة بناء على أراضي زراعية



وقف حالة بناء مخالف على أرض زراعية بالحاول



وقف حالة بناء مخالف