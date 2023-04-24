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ضبط 1.5 كليو حشيش بحوزة شخصين في القاهرة

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:12 م
ضبط 1.5 كليو حشيش بحوزة شخصين في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد بالإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما" وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام وهاتفى محمول، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

المواد المخدرة

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