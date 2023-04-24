رفع 11 ألف طن مخلفات خلال حملات نظافة فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات خلال اجازة عيد الفطر المبارك، من أجل مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات إلى جانب أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والمخلفات ومتابعة التصدي الحازم لحالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

وتلقى رحمي تقريرا عن جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة والمخلفات بشكل دوري إلى جانب رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، حيث استمرت حملات النظافة المكثفة لرفع القمامة والأتربة وكنس الشوارع من خلال معدات النظافة بالمراكز والمدن والأحياء بداية من ليلة العيد وحتى اليوم تم خلالها رفع 11 ألف طن مخلفات على مستوى المحافظة.

ووجه الدكتور طارق رحمي باستمرار أعمال النظافة والتجميل وصيانة أعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى والحدائق العامة على مدار اليوم من خلال الورديات المختلفة.

وتابع المحافظ قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، الصحة والطب البيطري بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التأكد من انضباط الأسعار والتزام المحال بإعلانها على كافة المنتجات.

وفي هذا السياق تابع محافظ الغربية الحملات اليومية التي قامت بها مديرية التموين على المخابز البلدية للتأكد من الأوزان وجودة رغيف الخبز إلى جانب منع التكدس على المخابز، حيث تم تحرير ١٠٩ محضر ومخالفة ما بين (نقص وزن الرغيف، خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدم وجود لوحة مواعيد، عدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين)، إلى جانب ضبط نصف طن من زيت الطعام والجبن منتهي الصلاحية وتحرير ٨١ محضر ومخالفة لضبط الأسواق.

وتابع المحافظ فتح الشون ومواقع التخزين لاستقبال القمح والذي تم البدء قي توريده بداية من ال ٨ من أبريل، حيث وجه مديريتي الزراعة والتموين بالتعاون المستمر لحين الانتهاء من موسم توريد القمح.

وفي سياق آخر تابع رحمي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وأجهزة اللاسلكي، التعامل الفوري والسريع مع حالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة الأعياد، حيث تم إزالة ١٦ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لأي محاولات للبناء والتعدي ومنعها على الفور في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ باستمرار تلقي الشكاوى من خلال غرفة عمليات المحافظة على الرقم 0403341233 أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة أو أرقام شكاوى مبادرة الغربية بتتغير بيكم على الوتس آب ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ .