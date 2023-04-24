إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمنطقة بحر البقر فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب بورسعيد برئاسة أحمد زغلف حملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد ب البناء المخالف على الأرض الزراعية بجمعية قبلى ناصر منطقة بحر البقر على مساحة 700 م2.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد محافظ بورسعيد علي استمرار تلك الحملات والتي يستغل المخالفين الاجازات الرسمية والأعياد وقيامهم بالتعدي علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف