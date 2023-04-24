حكاية فنان حول التراب إلى دهب فى البحيرة.. صنع من حديقة منزله متحف مفتوح باستخدام الجبس والرمال

البحيرة - ناصر جودة

"المهنة دى فى دمى.. وأمنية حياتى أعمالى تشوف النور فى الدنيا كلها"، بهذه الكلمات البسيطة يمكن تختصر رؤية أحمد خميس ابن البحيرة الذى برع فى أعمال الديكور وتنسيق الحدائق وتحويل النفايات المواد الطبيعية إلى أعمال فنية مبهرة.

فعندما تمر بطريق قرية "الخلايفة" التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة لابد أن تندهش من أعمال فنان البحيرة الشاب الذى حول حديقة منزله الريفى إلى ما يشبه المتحف المفتوح لأعماله من أعمال الديكور المصنوعة من الرمال والجبس والتى تتوسطها البحيرات الصناعية ومجسمات المراكب الشراعية التى تم صنعها من "الخرده "والمواد الطبيعية.

ويروى أحمد خميس الذى يبلغ من العمر 41عاما بدايته مع عالم الفنون الطبيعية ويقول إنه عاشق لأعمال الديكور والفنون منذ صغره مما شجعه على احتراف أعمال الديكور باستخدام الجبس والأسمنت ليصبح صنايعى "بريمو" على حد قوله،مضيفا أنه لم يكتفى بأعماله النمطية التى يكتسب منها أثناء قيامه بديكورات الجبس للمنازل ولكنه حاول تطوير نفسه فى هذا المجال رغم عدم استكماله دراسته .

وتابع: "طول عمرى صنايعى جبس درجة أولى ومطلوب بالاسم بجميع الأماكن وكل إللى يعرفنى يقول انى اعرف اطلع من التراب دهب .. ورغم إنى مش متعلم فى المدارس لكن حبى للفن محفور فى ذاكرتى وعلشان كده بدأت اشتغل على نفسى وأحاول اصنع مجسمات فنية باستخدام المواد الطبيعية مثل الرمال والأخشاب وتثبيتها بمواد كيماوية للحفاظ عليها وكذلك استخدام الجبس والأسمنت والفلين فى أعمال النحت والديكورات المنزلية والتى تصلح للحدائق العامة والفيلات والقصور .

وعن مصادر إكتسابه لخبراته العملية رغم عدم التحاقه بالمعاهد الفنية، قال أحمد خميس، إنه يعتمد على الأساس على خياله فى تصميم أعمال الديكورات والمجسمات الطبيعية، بالاضافة الى تعرفه على المدارس الفنية المختلفة من خلال شبكة الإنترنت خاصة المدرسة الفنية التى تعتمد الفطرة فى أعمالها بعيدا عن القواعد الثابتة.

وبالنسبة لمشروعاته الجديدة قال فنان البحيرة إنه عازم على تطوير أعمال المجسمات المصنوعة من الجبس والأسمنت إلى المجسمات بأبعادها الحقيقية وبخامتها الأصلية مثل استخدام الحديد فى صناعة سيارات تحاكى احدث الماركات العالمية وكذلك الاشتغال على مشروع العمر لنحت تماثيل ومجسمات الشخصيات العالمية البارزة باستخدام المواد الطبيعية والنفايات الموجودة فى كل مكان لتزيين المدن والقرى المهمشة التى حرمت طويلا من الجمال لينتهى منها القبح منها تماما .

وعن طموحه وامنياته فى المستقبل قال الفنان أحمد خميس، إنه يطمح فى الالتحاق بأكاديمية فنية معروفة لتنمية مهاراته ورفع مستوى قدراته الفنية وكذلك يطمح فى دعم المؤسسات الفنية المصرية لمشروعاته ، مضيفا: "أمنية حياتى أغير العالم كله بالفن.. ونفسى أعمالى توصل للعالمية وأشرف مصر فى كل المحافل الفنية".



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