توافر سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية.. اعرف أماكنها ومواعيدها

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية ، عن توفير سيارات خدمه العملاء المتنقلة، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وحول تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

تمركز السيارات جاءت في أيام ( الخميس - الاحد - الاتنين - الثلاثاء ) ، وأماكن تواجدها هى :

سيارة شرق :

تمركز أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر

من 11 صباحا ل 5 عصرا

سيارة وسط :

تمركز بمنطقة بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي ، من 11 صباحا ل 5 عصرا

سيارة غرب:

تمركز أمام فرع شركة المياه بالبيطاش ، من 11 صباحا ل 5 عصرا

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

و تعمل سيارات التنقل على تقديم الخدمات المتعددة وهى، تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير ، سداد الفواتير كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.